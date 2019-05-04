جهود مصرية مكثفة لمنع تدهور الأوضاع في غزة

كشفت مصادر إعلامية مطلعة، مساء اليوم السبت، عن جهود مصرية مكثفة تبذل لمنع تدهور الأوضاع في قطاع غزة .
وأضافت أن مصر تبذل جهودا للحيلولة دون تدهور الأوضاع الأمنية في غزة والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب قناة سكاي نيوز.
الجدير بالذكر، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية بشكل كثيف نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة منذ صباح اليوم.
جاء ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء أمس الجمعة، حيث شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته عشرات الغارات على قطاع غزة.
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