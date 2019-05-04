العراق.. انفجار دراجة مفخخة في الموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، بأن دراجة مفخخة انفجرت في مدينة الموصل مركز المحافظة. وقال المصدر لـRT إن "ثلاثة مدنيين أصيبوا بتفجير دراجة نارية مفخخة كانت مركونة في شارع المجموعة الثقافية شمالي المدينة". وأضاف أن "الانفجار كان قريباً من جامعة الموصل في الساحل الأيسر من المدينة"، مبيناً أن "الجرحى نقلوا إلى المستشفى".

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