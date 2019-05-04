ما هي أكثر اللهجات جاذبية حول العالم؟

السوداو اليوم :

تربعت اللهجة النيوزيلندية على قمة اللهجات الأكثر جاذبية في العالم، إثر استبيان واسع النطاق أجراه موقع إلكتروني سياحي شهير، رتب 50 لهجة دولية حسب مستوى جاذبيتها للسامعين.

وأجرى موقع “Big 7 Travel” استبيانا لمتابعيه الذين بلغوا 1.5 مليون، سألهم عن رأيهم حول أكثر اللهجات العالمية جاذبية أثناء الحديث، إذ عرض الموقع على المصوتين قائمة بـ 50 لهجة عالمية.

وتلا اللهجة النيوزيلاندية في نتائج التصويت، كل من اللهجة الجنوب إفريقية، فالإيرلندية، والإيطالية، حيث أجمع المصوتون على أن شعب نيوزيلاندا يتحدث بأكثر من لهجة “ساحرة” في العالم.

وأتت اللهجة الأسترالية في المركز الخامس في الترتيب، ربما لقدرة شعبها على لفظ الكلمات بطريقة مسترسلة وبطيئة، في حين ورد أيضا بين اللهجات العشر الأوائل، كل من الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية (البرازيلية)، والأمريكية (للولايات الجنوبية).