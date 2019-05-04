طبيب بورتو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة كاسياس القلبية

قال طبيب نادى بورتو، نيلسون بوجا، إن الأزمة القلبية التى تعرض لها حارس المرمى الإسبانى إيكر كاسياس الأربعاء الماضى أثناء التدريب، كانت غير متوقعة على الإطلاق.

وأضاف بوجا، فى تصريحات اليوم السبت عبر صحيفة "إكسبريسو" البرتغالية، إن "الإصابة بالأزمة القلبية فى حالة كاسياس كانت غير متوقعة على الإطلاق، فى ظل عدم وجود مخاطر للتعرض لمشكلات قلبية وعدم وجود تاريخ عائلى له علاقة بمرض القلب فى الأعمار المبكرة".

وأوضح الطبيب أن "الأزمة القلبية مرض صامت، يتطور ببطء، ويكون نتيجة مزيج من بعض العوامل، ويمكن أن يسبب انسداداً فى الشريان ونوبة قلبية".

وأشار طبيب بورتو إلى أن "مشكلة نقص المساعدة الطبية السريعة يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات حادة أو مستقبلية للقلب، مثل عدم انتظام ضرباته ونخر فى عضلة القلب، ما يتضمن أيضاً احتمالية الموت المفاجئ".

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وتعرض كاسياس لأزمة قلبية أثناء التدريبات مع فريقه الأربعاء عندما أخبر زملاءه بأنه يشعر بمشكلة صحية، وفقاً لبوجا، وعلى الفور تم بالاعتناء به من قبل الأجهزة الطبية للنادى ونُقل إلى مستشفى للخضوع لقسطرة.

وأصر طبيب بورتو على أنه "ما لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن مستقبل حارس المرمى، الذى سيبدأ برنامج إعادة تأهيل للقلب مبكراً".

ومن المقرر أن يخوض بورتو السبت أولى مبارياته بعد الأزمة التي تعرض لها حارس مرماه، وهي مباراة حاسمة مع ديسبورتيفو داس أفيس في الصراع على لقب الدوري المحلي.