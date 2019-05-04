وأضاف بوجا، فى تصريحات اليوم السبت عبر صحيفة "إكسبريسو" البرتغالية، إن "الإصابة بالأزمة القلبية فى حالة كاسياس كانت غير متوقعة على الإطلاق، فى ظل عدم وجود مخاطر للتعرض لمشكلات قلبية وعدم وجود تاريخ عائلى له علاقة بمرض القلب فى الأعمار المبكرة".
وأوضح الطبيب أن "الأزمة القلبية مرض صامت، يتطور ببطء، ويكون نتيجة مزيج من بعض العوامل، ويمكن أن يسبب انسداداً فى الشريان ونوبة قلبية".
وأشار طبيب بورتو إلى أن "مشكلة نقص المساعدة الطبية السريعة يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات حادة أو مستقبلية للقلب، مثل عدم انتظام ضرباته ونخر فى عضلة القلب، ما يتضمن أيضاً احتمالية الموت المفاجئ".
وتعرض كاسياس لأزمة قلبية أثناء التدريبات مع فريقه الأربعاء عندما أخبر زملاءه بأنه يشعر بمشكلة صحية، وفقاً لبوجا، وعلى الفور تم بالاعتناء به من قبل الأجهزة الطبية للنادى ونُقل إلى مستشفى للخضوع لقسطرة.
وأصر طبيب بورتو على أنه "ما لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن مستقبل حارس المرمى، الذى سيبدأ برنامج إعادة تأهيل للقلب مبكراً".
ومن المقرر أن يخوض بورتو السبت أولى مبارياته بعد الأزمة التي تعرض لها حارس مرماه، وهي مباراة حاسمة مع ديسبورتيفو داس أفيس في الصراع على لقب الدوري المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب بورتو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة كاسياس القلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.