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هل يطلق سراح عمر البشير بالضمانه

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افادت هيئة الدفاع التى كونت للدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير والتى تتكون من مجموعه من المحامين والتى سمح لعدد منهم بالالتقاء بعمر البشير فى مكان لم يفصح عنه صرح احد عضوية هذه الهيئة الاستاذ السر فتح الرحمن الجعلى بانهم تقدموا بطلبين للنيابه أولهم لشطب الاتهام ضد موكلهم عمر حسن البشير تحت الماده ٣٥ من قانون غسل الاموال لان الاتهام ذا بنيه ضعيفه فالمتهم كان رئيسا للجمهوريه وتحت يده كل مقدرات البلاد فلا يعقل ان يتهم بممارسة جريمة غسل الاموال هذا من ناحيه منطقيه اما من ناحيه قانونيه فان جريمة غسل الاموال تعتبر جريمه تابعه وليست اصيله وتتطلب إثبات الجريمه الاصيله مثل الاحتيال او تزوير العمله ولم يفتح حتى الان بلاغ بالجريمه الاصيله فأصبحت جريمة غسل الاموال لا تستند لاى اساس لذلك ينبغى شطبها فى هذه المرحله 

اما الاتهام تحت المواد ٨و٩ من قانون النقد الاجنبى فهذه المواد أقصى عقوبه اذا تمت الادانه تحت هذه المواد فهى السجن ١٠ سنوات لذلك من حق المتهم او من يمثله المطالبه باطلاق سراح المتهم بالضمانه وأضاف ان المتهم لا يواجه اى اتهاما تحت جريمة القتل والتى لايتاح للمتهم اطلاق سراحه بالضمانه لذلك وبناء على هذه المعطيات ونسبه لان المتهم لا يواجه اتهامات اخرى غير التى ذكرناها اتوقع الاستجابه لطلبنا وإطلاق سراح الرئيس عمر البشير فى الاسبوع القادم بالضمانه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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