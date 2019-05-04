موزيلا تعطل "إضافات" فايرفوكس مجهولة الشفرة البرمجية

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ بداية من شهر يونيو المقبل، حيث ستواصل السماح بقبول الإضافات التى تم كتابة شفرتها البرمجية بطريقة مختصرة أو آلية بالكامل طالما أن الشفرة المصدرية مضمنة معها، أما الإضافات التى تمت كتابتها بطريقة غامضة غير واضحة، فإن موزيلا تطلب من المطورين إعادة إرسال نسخة جديدة من الإضافات بحلول 10 يونيو تحت طائلة الحجب أو إزالة الإضافة من المتجر.
يذكر أن جوجل كانت قد قامت بأمر مشابه مع إضافات جوجل كروم منذ بداية الشهر الحالى، إذ تحاول الحفاظ على أمان المستخدمين، وذلك عبر رفع مستويات الحماية فى إضافات جوجل كروم.
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