اصابة شخصان في محاولة الدعم السريع فض الاعتصام بزالنجي

و قال شاهد عيان ان عربتين من قوات الدعم السريع مدججة بالاسلحة حاولت ليل يوم الخميس فض الاعتصام من امام الفرقة و ذلك باقتحام الميدان، الامر الذي ادى الي اصابة اثنين من المعتصمين بجراح دهسا.
و اوضح بان احد المصابين في حالة خطرة ، و ان بعض افراد الحامية العسكرية خرجت الي المعتصمين بعد الحادث. في حين غادرت قوات الدعم السريع الموقع.
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