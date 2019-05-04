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اصابة شخصان في محاولة الدعم السريع فض الاعتصام بزالنجي

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أصيب شخصان بجراح في محاولة من قبل قوات الدعم السريع فض الاعتصام من امام مقر قيادة الفرقة 21 مشاه بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور ليل الخميس.

 و قال شاهد عيان ان عربتين من قوات الدعم السريع مدججة بالاسلحة حاولت ليل يوم الخميس فض الاعتصام من امام الفرقة و ذلك باقتحام الميدان، الامر الذي ادى الي اصابة اثنين من المعتصمين بجراح دهسا.

 و اوضح بان احد المصابين في حالة خطرة ، و ان بعض افراد الحامية العسكرية خرجت الي المعتصمين بعد الحادث. في حين غادرت قوات الدعم السريع الموقع.
 

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