اصابة شخصان في محاولة الدعم السريع فض الاعتصام بزالنجي

أصيب شخصان بجراح في محاولة من قبل قوات الدعم السريع فض الاعتصام من امام مقر قيادة الفرقة 21 مشاه بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور ليل الخميس.

و قال شاهد عيان ان عربتين من قوات الدعم السريع مدججة بالاسلحة حاولت ليل يوم الخميس فض الاعتصام من امام الفرقة و ذلك باقتحام الميدان، الامر الذي ادى الي اصابة اثنين من المعتصمين بجراح دهسا.

و اوضح بان احد المصابين في حالة خطرة ، و ان بعض افراد الحامية العسكرية خرجت الي المعتصمين بعد الحادث. في حين غادرت قوات الدعم السريع الموقع.

