العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا

ووفقا لصحيفة "صدى" الإلكترونية السعودية، فقد "تضمن الأمر الملكي الكريم العفو عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصصة لهذا العفو، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ الأمر وفق القواعد".
كما أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بالعفو عن بعض المساجين وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. ويشمل قرار العفو الملكي الإفراج عن جنسيات مختلفة بينهم مصريون وكبار سن وذوي احتياجات خاصة والمحكوم عليهم في قضايا المخدرات وعقوق الوالدين.
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