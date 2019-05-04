أفادت قناة روسيا اليوم، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف، مرصدا الفلسطينية جنوب قطاع غزة، واستهدف مجموعه تتبع للمقاومة شمال غرب بيت لاهيا.
وذكرت القناة، اليوم السبت،ـ أن القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجراح مختلفة.
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الاسعاف والطوارئ في ظل استمرار التصعيد الاسرائيلي على القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الإسرائيلي يقصف مرصدا الفلسطينية جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.