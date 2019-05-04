الطيران الإسرائيلي يقصف مرصدا الفلسطينية جنوب قطاع غزة

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف، مرصدا الفلسطينية جنوب قطاع غزة، واستهدف مجموعه تتبع للمقاومة شمال غرب بيت لاهيا.

وذكرت القناة، اليوم السبت،ـ أن القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجراح مختلفة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الاسعاف والطوارئ في ظل استمرار التصعيد الاسرائيلي على القطاع.