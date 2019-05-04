طريقة للحماية من أمراض القلب والسرطان

شملت دراسة جديدة واسعة النطاق، والتي قيمت العلاقة بين التدخين السلبي وارتفاع ضغط الدم الشرياني، أكثر من 130 ألف شخص، يبلغ متوسط عمرهم 35 عامًا.
وقال مؤلف الدراسة الأستاذ بنغ جين كيم من جامعة سونغكيونكوان (سيئول): "من أجل الحماية من ارتفاع ضغط الدم، من الضروري تجنب التدخين السلبي تمامًا، وليس فقط تقليل تأثيره".
وأوضح أن التدخين السلبي في المنزل أو في العمل يرتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 13 ٪. إن العيش مع مدخن في نفس الشقة لمدة 20 عامًا يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 15٪. في أغلب الأحيان (حوالي 28 ٪ من الحالات) يعاني الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، بسبب آثار التدخين في المنزل وفي العمل.
وفي الوقت نفسه، قال خبراء من معهد جامعة لندن إن اليوم أصعب أنواع التشخيص للأورام هو سرطان الرئة لدى غير المدخنين. ومن بين الأسباب الرئيسية للسرطان لدى الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة صحي التدخين السلبي.
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