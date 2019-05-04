إيجى أزيليا مثيرة ومفعمة بالحيوية في كليب Started

حصد كليب " Started " سلسلة طويلة من عبارات الاشادة و الثناء، وذلك بعد أن ظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 28 عام مفعمة بالحيوية والنشاط، كما استطاعت أزيليا أن تبرز منحنياتها بطريقة مميزة و خاطفة لأنظار محبيها وعشاقها من شتي انحاء العالم .
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