طائرة بوينج 737 تنزلق إلى نهر بفلوريدا

وقالت القاعدة إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج في نحو الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من مساء أمس بالتوقيت المحلي.
وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة أحياء وتم حصرهم.
وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن الطائرة لم تغرق.
وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي إير انترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.
وميامي أير انترناشيونال شركة طيران للرحلات المستأجرة وتملك أسطولا من طائرات بوينج 737-800.
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