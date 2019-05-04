حملة إقالات واسعة لمدراء إدارات المالية بالنيل الأزرق

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الخليج 365 :
أصدر والي ولاية النيل الأزرق المكلف اللواء الركن أحمد عبد الرحيم شكر الله قراراً بإعفاء عدد من مديري الإدارات بوزارة المالية والقوى العاملة ، وشمل القرار كلاً من قاسم خالد القاضي من الإدارة العام لأسواق المحاصيل ، ورضوان التوم عوض الله من الإدارة العامة للبترول والمستودعات ، والهميم الشيخ حسين من الإدارة العامة للموازنة ، وبد الدين حامد محمد حامد من الإدارة العامة للتخطيط التنموي ، وعبد العظيم علي بابكر من الإدارة العامة لديوان الحسابات ، وفيصل فرحين محمد من إدارة المتحصلين ، وقريب الله الهادي محمود من الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية .
كما اصدر الوالي المكلف بحسب صحيفة الإنتباهة قراراً آخر تعيين مديرين ونواب لمديري الإدارات العامة لأسواق المحاصيل ، وبدر الدين إبراهيم محمد عقار مديراً للإدارة العامة للبترول والمستودعات ، وأسامه بابكر أحمد مديراً للإدارة العامة للموازنة ، ومحمد عبد الشافع إدريس مديراً للتخطيط التنموي ، ومحمد عبد الله كمبال مديراً للغدارة العامة لديوان الحسابات وعمر خليفة دفع الله مديراً لإدارة التحصيل الإلكتروني ، وإبراهيم دفع الله حجازي مديراً للإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية ، وتاج السر حمزة علي مديراً للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ، وينوب عن المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة .
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