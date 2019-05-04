بعلبك تكرم (العندليب الأسمر) في مهرجانات الصيف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أطلقت مهرجانات بعلبك الدولية برنامج احتفالاتها لهذا الصيف والتي تتنوع بين عربية وأجنبية بالإضافة إلى حفل تكريم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.
وتفتح مهرجانات بعلبك فعاليتها في الخامس من يوليو مع أمسية للفنان اللبناني مارسيل خليفة تحت عنوان (تصبحون على وطن).
وتشمل ليالي المهرجانات في السابع من يوليو استضافة نجمة الجاز الأمريكية ميلودي جاردو التي ذاع صيتها عالميا بعد أن تعرضت لحداث سير مؤلم غيّر حياتها وكتبت الأغاني والألحان وهي على سرير المستشفى.
وستستعيد مهرجانات بعلبك في العشرين من يوليو أغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي سبق وأن صور مشاهد من أفلامه على أدراج المدينة.
واعتبر الفنان مرسيل خليفة أن أمسية (تصبحون على وطن) هي ليلة من ألف ليلة “بأناشيد الخبز والورد في رحلة موسيقية غنائية لوجدان إنساني متعال على الحدود والحواجز الجغرافية والفكرية والدينية والثقافية وتعلو على جميع المذاهب لتلتقي في الغاية الإنسانية العليا”.
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