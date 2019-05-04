ولاية الجزيرة : زراعة 1.4 مليون فدان ذرة مطري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شرعت وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة في وضع الترتيبات النهائية لزراعة محصولات العروة الصيفية للموسم الزراعي المطري 2019م _ 2020م . وأعلنت د. توحيده بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية في تصريح /لسونا/ أن جملة المساحات للموسم الزراعي المطري تبلغ 1.6 مليون فدان منها 400 ألف فدان لمحصول الذرة و136ألف فدان لمحصول السمسم و88 ألف فدان للدخن إضافة إلي 3 آلاف فدان لمحصول زهرة الشمس، ولفتت توحيده إلي أن أهم تحديات الموسم الزراعي هو توفير الوقود اللازم للعمليات الزراعية والمبيدات و2.7 طن تقاوي محسنة للذرة و408 أطنان تقاوي سمسم و264 طن تقاوي للدخن و5 أطنان تقاوي لزهرة الشمس إضافة ل 16 ألف بالة خيش . المادة السابقة اللاعبون يعانون مالياً قبل رمضان .. مجموعة سوداكال تعود لقيادة المريخ المقالة القادمة شح الوقود ..أزمة لا تفارق البلاد

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