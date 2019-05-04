اللاعبون يعانون مالياً قبل رمضان .. مجموعة سوداكال تعود لقيادة المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت متابعاتنا الدقيقة ان الاستاذ محمد الشيخ مدني قد فشل في حل مشاكل المريخ وخاصة ان جل لاعبي النادي لديهم حقوق على النادي لم يحصلوا عليها وان مجلس المريخ ظل يتحاشى الرد على هواتفهم في ظل المشاكل المالية الطاحنة والتي يمرون بها وكشفت مصادر مقربة من مركز القرار بالمريخ لكفرووتر ان مجموعة سوداكال عادت من جديد الى العمل في المريخ بعد عودة الصادق مادبو من فرنسا بعد حصوله على رسالة الماجستير وسيمارس مادبو نشاطه في مجلس المريخ كامينا للمال ويتوقع ايضا عودة بعض الشخصيات التي توقفت عن العمل بسبب الخلافات مع المجموعة التي عينها الوزير المخلوع اليسع الصديق وكان المريخ قد عاني ماديا بعد توقف سوداكال وبعد فقدان مجلس المريخ للداعم الاول وهو الوالي المقال من منصبه عبد الرحيم محمد حسين الذي دعم مسيرة المريخ باموال فاقت الثلاثين مليار جنيه ..الى ذلك كشفت متابعات الصحيفة ان نجوم المريخ يعانون ماليا قبل رمضان ولم يحصلوا على المرتبات والاعاشة والمتأخرات مما فجر براكين الغضب وسط نجوم الاحمر