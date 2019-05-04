العروض تنهال على هداف الهلال وليد الشعلة  

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تحصل نادي الهلال السوداني عروض من اندية افريقية وعربية أوروبية للحصول خدمات هداف بطولة الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية وليد الشعله برغم خروج الهلال ولكن إلا الان يتصدر قائمة هدافي البطولة .

والأندية التي تقدمت على عروض رسمية من قارة أفريقيا مازيمبي الكنغولي و الصفاقسي التونسي واسيك ايموزا العاجي وشباب قسنطينة

من قارة آسيا العين الامارتي والشباب السعودي و الريان القطري ومن قارة أوروبا سيون السويسري و زينت الروسي

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