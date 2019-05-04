الدرامي محمد شريف علي.. ويظل (الحل في البل).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدم الدرامي والإذاعي الأستاذ محمد شريف علي وصفاً وشرحاً علمياً للجملة السودانية الشهيرة والتي ظهرت مع قيام الثورة السودانية (الحل في البل).

وقال: (في بعض الأحيان نسمع بأهلنا السودانيين يقولوا الزول دا غبي “دمق”، وأساساً “الدمق” هو حبل قوي جداً يستخدمه أهلنا في غرب السودان ليربطوا به حيواناتهم العنيدة مثل الأبقار وغيرها).

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وواصل شريف في شرحه: (بعد ربط الحيوان “البهيمة”) بحبل “الدمق” ومع مرور الزمن يصبح الحبل جافاً في رجل “البهيمة” ويصعب فكه، فيطلقون جملة شهيرة (بلو) أي بل الحبل بالماء لفترة طويلة حتى يسهل فكه من رجل الحيوان، وبالفعل يساعد الماء في حل الحبل ومن ثم تسهيل فكه عن رجل “البهيمة”.

وزاد: من هنا جاءت عبارة (الحل في البل) التي استخدمها الثوار، بعض الناس كانوا يظنون أنها شعار “سوقي” مثلها مثل كلمة “بوخة المرقة” التي قالها الصادق المهدي وظنها البعض كلمة ركيكة أو فكرة “سوقية”.

واختتم محمد شريف حديثه حسب صحيفة التيار، قائلاً: (الحل في البل) هي كلام سوداني أصيل وهي جزء من الثقافة السودانية، ويظل (الحل في البل).