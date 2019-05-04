ساحة الإعتصام بالخرطوم تشهد أول حفل خطوبة بين “فنان” و”صحفية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد ساحة الإعتصام خلال الإيام القادمة أول حفل خطوبة للفنان الثائر “الأمين” والصحفية “ماريا نمر” اللذان تعارفا في موكب (6 أبريل) .

وأعلن الفنان الواعد “الأمين” في ساحة الإعتصام أمس لمقربين منه إنتهاء الترتيب لإكمال حفل حطوبته على الصحفية “ماريا نمر” خلال الأيام القادمة في ساحة الإعتصام، داعياً كل الثوار لحضور حفل الخطوبة .

وأوضح “الأمين” وبحسب صحيفة المجهر، أنه ألتقى “بماريا” بأحد المحال التجارية عندما كان يهم بشراء (خل) لمساعدته في موكب (6 البريل)، ثم ألتقى بها مرة أخرى في إحدى الصيدليات لشراء (كمامات) في ذات اليوم، مبينا أنه تعرف عليها وأصبحا يخرجان للمواكب سوياً حتى توجا علاقتهما بإعلان خطوبتهما .