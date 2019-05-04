بعشوم الجعلي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> وكلمة جعلي هنا تصلح لشخصين..

> أولهما- وهو المعني الأول- زميلنا فتح الرحمن الجعلي..

> والثاني الرئيس المخلوع… بما أنه ذو صلة – مباشرة – بموضوع كلمتنا هذه..

> أو بالأحرى، بكلمة الجعلي التي هي سبب كلمتنا هذه..

> فقد كتب الجعلي هذا – يوم الأول من أمس – يعيب على الثوار ميلهم إلى الإقصاء..

> أو ما ظنه ميلاً من تلقائهم… كحال كثيرين من (إخوانه)..

> ونسي هو – وهم – إقصاءً كان يمارسه نظامهم طوال ثلاثين عاماً… أو تناسوا..

> و(لو إنت نسيت أنا ما نسيت)… كما غنى حسن عطية..

> فلا غضب الجعلي… ولا احتج… ولا تذمر، وكذلك إخوانه في (هي لله) جميعاً..

> بل رأوه أمراً عادياً… فالتمكين من ضرورات نجاح الثورة..

> أي ثورة انقلابهم، فكل انقلابات العالم العربي تُسمى ثورات… و(عاشت الأسامي)..

> والآن (انقلبت) على ثورتهم ثورةٌ شعبية… حقيقية..

> فإذا بأول ما يخشاه الذين كانوا يقصون الآخرين – لأكثر من ربع قرن -(الإقصاء)..

> وطفقوا يصرخون – ليل نهار – أنْ لا لإقصاء أية فئة..

> وحجتهم (الجميلة) في ذلك – والتي تذكروها بعد (أُمَّة) – أنه يضر بالعملية السياسية..

> نعم، يضر بالعملية السياسية… والاجتماعية… وحتى (الصحية)..

> فما أكثر الذين مرضوا… وأفلسوا… وجُنوا…وماتوا، جراء إقصاء جماعة الجعلي..

> سواءً الجعلي فتح الرحمن… أو الجعلي عمر البشير..

> ويضرب لنا الأول مثلاً بقصة الرجل والبعشوم ليعظنا من خطل سياسة (التمكين)..

> ففجأة – بسم الله ما شاء الله – بات يرى الأشياء على حقيقتها..

> وكذلك (إخوانه) الفرحون بالإقصاء – تمكيناً – أمس… المرعوبون منه اليوم..

> وخلاصة الحكاية أن رجلاً قابل بعشوماً… وقد خرج إلى الخلاء..

> فأمسك به – خوفاً منه – في انتظار فرج لا يعلم متى يأتي..

> وحين أتى أخيراً – ممثلاً في عابر سبيل – ترجاه أن يمسك له بعشومه إلى حين..

> إلى حين أن يقضي حاجته… ثم يتسلمه منه..

> وأفهمه إنه يسوقه إلى شيخ طلبه لأغراض (عمل)… ومن ثم فهو يعني له الكثير..

> وبعد أن قضى حاجته لم تعد له (حاجة) به..

> كذلك قال لعابر السبيل ساخراً… فسُقط (البعشوم) في يده، أو كما قال الجعلي..

> كما قال في سخرية لا تقل عن سخرية صاحب قصته هذه..

> ويحذر بذلك أهل المرحلة الثورية من عدم الإمساك – منفردين – ببعشوم السلطة..

> وأيضاً نسى الجعلي – أو تناسى – إمساكاً من جانبهم لآخر لحظة..

> بل إن الجعلي الآخر- البشير- كان يُفضل قتل ثلث الشعب على إفلات البعشوم..

> فلماذا يا الجعلي-فتح الرحمن- إن كان البعشوم بكل هذا السوء؟..

> أم إن بعشومكم (عسولتي أنا) ؟!!.