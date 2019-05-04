بعشوم الجعلي !!

*وكلمة جعلي هنا تصلح لشخصين..

*أولهما – وهو المعني الأول – زميلنا فتح الرحمن الجعلي..

*والثاني الرئيس المخلوع…بما أنه ذو صلة – مباشرة – بموضوع كلمتنا هذه..

*أو بالأحرى ؛ بكلمة الجعلي التي هي سبب كلمتنا هذه..

*فقد كتب الجعلي هذا – يوم الأول من أمس – يعيب على الثوار ميلهم إلى الإقصاء..

*أو ما ظنه ميلاً من تلقائهم…كحال كثيرين من (إخوانه)..

*ونسى هو – وهم – إقصاءً كان يمارسه نظامهم طوال ثلاثين عاماً…أو تناسوا..

*و(لو إنت نسيت أنا ما نسيت)…كما غنى حسن عطية..

*فلا غضب الجعلي…ولا احتج…ولا تذمر ؛ وكذلك إخوانه في (هي لله) جميعاً..

*بل رأوه أمراً عادياً…فالتمكين من ضرورات نجاح الثورة..

*أي ثورة انقلابهم ؛ فكل انقلابات العالم العربي تُسمى ثورات…و(عاشت الأسامي)..

*والآن (انقلبت) على ثورتهم ثورةٌ شعبية…حقيقية..

*فإذا بأول ما يخشاه الذين كانوا يقصون الآخرين – لأكثر من ربع قرن -(الإقصاء)..

*وطفقوا يصرخون – ليل نهار – أنْ لا لإقصاء أية فئة..

*وحجتهم (الجميلة) في ذلك – والتي تذكروها بعد (أُمَّة) – أنه يضر بالعملية السياسية..

*نعم ؛ يضر بالعملية السياسية…والاجتماعية…وحتى (الصحية)..

*فما أكثر الذين مرضوا…وأفلسوا…وجُنوا…وماتوا ؛ جراء إقصاء جماعة الجعلي..

*سواءً الجعلي فتح الرحمن…أو الجعلي عمر البشير..

*ويضرب لنا الأول مثلاً بقصة الرجل والبعشوم ليعظنا من خطل سياسة (التمكين)..

*ففجأة – بسم الله ما شاء الله – بات يرى الأشياء على حقيقتها..

*وكذلك (إخوانه) الفرحون بالإقصاء – تمكيناً – أمس…المرعوبون منه اليوم..

*وخلاصة الحكاية أن رجلاً قابل بعشوماً…وقد خرج إلى الخلاء..

*فأمسك به – خوفاً منه – في انتظار فرج لا يعلم متى يأتي..

*وحين أتى أخيراً – ممثلاً في عابر سبيل – ترجاه أن يمسك له بعشومه إلى حين..

*إلى حين أن يقضي حاجته…ثم يتسلمه منه..

*وأفهمه إنه يسوقه إلى شيخ طلبه لأغراض (عمل)…ومن ثم فهو يعني له الكثير..

*وبعد أن قضى حاجته لم تعد له (حاجة) به..

*كذلك قال لعابر السبيل ساخراً…فسُقط (البعشوم) في يده ؛ أو كما قال الجعلي..

*كما قال في سخرية لا تقل عن سخرية صاحب قصته هذه..

*ويحذر بذلك أهل المرحلة الثورية من عدم الإمساك – منفردين – ببعشوم السلطة..

*وأيضاً نسى الجعلي – أو تناسى – إمساكاً من جانبهم لآخر لحظة..

*بل إن الجعلي الآخر – البشير – كان يُفضل قتل ثلث الشعب على إفلات البعشوم..

*فلماذا يا الجعلي – فتح الرحمن – إن كان البعشوم بكل هذا السوء؟..

*أم إن بعشومكم (عسولتي أنا) ؟!!.

الانتباهة

صلاح الدين عووضة