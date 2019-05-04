القضائية : التحقيق تم بشأن مذكرة اتهمت بعض القضاة بالفساد

نفت السلطة القضائية التحقيق مع سبعين قاضياٌ شاركوا في موكب القضاة الأسبوع الماضي داعمين للاعتصام أمام القيادة العامة .

وقالت القضائية أن حقيقة ماحدث هو أن هناك مذكرة خرجت بفساد عدد من القضاة مما أستدعى رئيس القضاء التحقيق مع الأسماء التى مهرت المذكرة .

وأوضح أن جميع القضاة الذين خرجوا في الموكب لم تتخذ ضدهم أي اجراءات من السلطة القضائية .

Advertisements

وبحسب صحيفة الصيحة أضاف أن هناك لبساُ حدث بين توجيه رئيس القضاء بالتحقيق حول المذكرة التي اتهمت بعض القضاة بالفساد ، وموكب القضاة الذي كان الأسبوع الماضي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)