الغاء وحدة تحقيقات الفساد التابعة لجهاز الأمن

كشفت مصادر عن أيلولة مقر وحدة تحقيقات الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الى النيابة العامة ، بجانب تحويل مقر نيابة مكافحة جرائم الفساد الى ذات الوحدة الواقعة في الخرطوم شارع الجمهورية بكامل ممتلكاتها .

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وعلمت مصادر أن النائب العام المكلف وليد سيد أحمد محمود ، خاطب المجلس العسكري الانتقالي بالغاء وحدة تحقيقات الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، على أن يتم تحويل المقر الى نيانة مكافحة الفساد.

وبحسب صحيفة الصيحة أفادت بأن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً بالغاء وحدة مكافحة الفساد واحالة مقرها الى نيابة الفساد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)