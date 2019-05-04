قلت لابن عوف وقوش الرئيس لازم يتنحى (بالحسنة بالرجالة)

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كشف الفريق جلال الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي المستقيل ،تفاصيل جديدة عن الانقلاب عن الرئيس السابق عمر البشير والانحياز للثوار .

وأقسم جلال و(حلف بالطلاق) خلال لقاء له أمس مع أعيان قبيلة الجموعية أنة من قاد التغيير ،وقال :ذهبت لوزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن الفريق أول صلاح قوش وقلت لهما (دي فوضى وماممكن عشان 30 رجل أو حكومة نخسر الملايين)،

وقلت لهما :(الرئيس لازم يتنحى بالحسنة بالرجالة) ، حقنا للدماء ، وأضاف جلال: بعدها أصرو أن أكون عضوا بالمجلس العسكري الأنتقالي ، لكني قلت لهم (سيبونا) ونحن (كفانا) لكنهم لم يقتنعوا وقالوا لي (لازم تكون في المجلس )

وبحسب صحيفة الصيحة لفت الى أنة قال ل ( ابن عوف ): ( كتر خيرك انت قائدنا لكن مامقبول )فقال لي : (يجب ان نحافظ على الانضباط ) وسأعلن البيان وأتنحى للمحافظة على (السستم ) العسكري حسب قوله .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)