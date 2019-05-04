مذكرة قانونية تحوى مساندة الكاردينال للنظام المخلوع

طالبت التنظيمات الهلالية أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال المستقيل بتحديد موقفه من استقالته الشفاهية التي أعلنها في الأيام الماضية بشكل واضح بدلاً من المناورة التي يتعامل بها من أجل استدرار عطف الجماهير في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الشعب السوداني مؤكدين أن الكاردينال افتقد السند الذي كان يجده من النظام البائد لذلك أصبح وجوده مهدداً بالقانون، لذلك أسلم له أن يتمسك بالاستقالة وأن يبتعد قبل أن يتم إبعاده بقوة القانون.

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وقال عضو بارز في المعارضة الهلالية حسب صحيفة التيار، أعددنا مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي والنائب العام تحتوي كل الخروقات التي قام بها القضاء والولاية ووزارة الشباب والرياضة والمفوضية من أجل تمكين الكاردينال، مبيناً بأن الكاردينال لا يمكن أن يكون رئيساً لنادي الهلال إن كان هناك قضاء قادر على تطبيق القانون بدون أي تدخل فوقي كما إن هناك مفوضية ظلت تسخر من القضاء ولا تطبق القوانين التي تم تسخيرها لخدمة الكاردينال ولكن هذا الحال لن يستمر في ظل مسيرة التغيير التي ستنتظم كل مناحي الحياة السودانية .

قال العضو بأن القضاء لم يكن محايداً في ظل النظام البائد الذي حمى الكاردينال ونصبه رئيساً للهلال رغم عدم أهليته القانونية وآن الأوان أن يثبت القضاء نزاهته وقدرته على تجاوز جميع أخطاء الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)