إنزال صور البشير من حوائط تشريعي الخرطوم

التاريخ: 04-مايو-2019
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أنزل تشريعي الخرطوم المحلول صور الرئيس المخلوع البشير من على حوائط المجلس التشريعي .
وأبلغت مصادر مطلعة أن موظفين داخل التشريعي قاموا بإنزال صور الرئيس المخلوع من على حوائط المجلس فور سقوط الحكومة البائدة ، وقالت أن صورة المخلوع كانت معلقة بالقرب من صورة الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري ، وقام الموظفون بإنزالها وأبقوا على صورة الأزهري لوحدها .
وفي ذات السياق بحسب صحيفة الإنتباهة طالب ناشطون بإنزال صور الرئيس المخلوع عمر البشير من الوزارات والسفارات السودانية والمقار الرسمية بالدولة ، فضلاً عن إزالة كل اللافتات في الطرق التي تحمل صورته .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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