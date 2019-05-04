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العسكري يحذر ألماظ ويهدده بالاعتقال

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Sahar 0 تبليغ

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التاريخ: 04-مايو-2019

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العسكري يحذر ألماظ ويهدده بالاعتقال

 

أكد القيادي الأسبق بحركة العدل والمساواة الفريق إبراهيم ألماظ أنه تلقى تحذيراً من المجلس العسكري الانتقالي بعدم المشاركة في اعتصام القيادة العامة .

 

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وقال ألماظ بحسب صحيفة الإنتباهة إن المجلس العسكري حذره وقال له في حالة عدم التزامه سيتم اعتقاله على الفور باعتباره أجنبي من دولة الجنوب.

 

وأضاف الماظ أن الموقف لا يشبه الجيش الذي حقن دماء أهل السودان وأنحاز إلى الثوار ، مشيراً أن التحذير يرجع لمخاطبته المستمرة لثوار في القيادة العامة طوال الأيام الماضية بشكل يومي الذي وجد ترحيباً من قبل شباب الثورة .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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