بروف “مصطفى إدريس”: تعليمات “البشير” بفض الإعتصام كانت مقدسة لدى “هارون”

كشف رئيس المبادرة التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء بروفيسور “مصطفى إدريس” مدير جامعة الخرطوم السابق، عن توجيهات أصدرها الرئيس السابق “عمر البشير” خلال إجتماعه بالمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني مساء يوم (8 أبريل) .

شدد فيها على فض المعتصمين من أمام القيادة العامة بالقوة، وقال بروفيسور “مصطفى” إنهم سارعوا للإجتماع بـ”أحمد هارون” الرئيس المكلف للمؤتمر الوطني، وأداروا معه نقاشاً لإثنائه عن تنفيذ هذه التوجيهات .

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مشيراً الى أنه أبدى إستجابة لمطالبتهم مبيناً أن تعليمات الرئيس كانت مقدسة لدى “هارون” ووأجبه النفاذ وهذا واضح من المحاولة التي تمت لفض الإعتصام بالقوة فجر اليوم التالي، وإتهم بروف مصطفى في إفاداته ما أسماه باليسار المتطرف داخل قوى إعلان الحرية والتغيير بأنه يسعى لتنصيب نفسه وصي على الشعب .

ويتحدث نيابة عنه مع المجلس العسكري ويفرض رؤيته وتصر عليها بإقصائية طالت حتى المجلس العسكري، وأشار وبحسب صحيفة المجهر، الى أنهم يعملون الآن ضمن تحالف بأسم التنسيقية الوطنية للتغيير وسبق لهم أن وقعوا إتفاقاً مع رئيس حزب الأمة القومي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)