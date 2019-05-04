شركات حكومية تعمل في مجال الصادر بالكسر

طالب بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بإيقاف الشركات الحكومية العاملة في مجال التصدير.

Advertisements

وأضاف بوب أن هذه الشركات تعمل في مجال الصادر بالكسر بحجة استيراد الأدوية والوقود الأمر الذي أدى لإضعاف الصادرات السودانية في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذه الممارسة جعلت العديد من الشركات العالمية تتوقف عن شراء السلع والمنتجات السودانية، كما أنها تتعارض مع سياسات وتوجهات الغرفة القومية للمصدرين، مطالبا القطاع الخاص الوطني بالاستفادة من المعطيات السياسية التي تشهدها الساحة السودانية في توجيه السياسات الاقتصادية في مسارها الصحيح وذلك تأسيسا على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.

موضحا بحسب صحيفة الإنتباهة أن القطاع الخاص السوداني يضطلع بنسبة 70% من النشاط الاقتصادي في البلاد كما يستوعب بين 55 إلى 60 %من العمالة السودانية الأمر الذي يؤهله لوضع الخطط والسياسات لإدارة الشأن الاقتصادي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)