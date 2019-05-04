شرطي هتف ضد ظلم نظام (البشير) يعاقب بالفصل

كشف مصدر موثوق به عن فصل العريف صابر فاروق من العمل بسبب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه حاملاً كيس “رمضان” في لقاء نظم بحضور قيادات عليا في الحكومة.

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وقال المصدر الشرطي حسب صحيفة التيار، إن العريف “صابر” الذي يتبع لإدارة أمن المجتمع كان يهتف “الكيس أكلوا الكيزان”، وأضاف المصدر نحن كضباط لم نستطع إيصال صوتنا للقادة، حتى يتم إنصافنا، لضعف المرتبات، وسوء الإدارة، وشح الإمكانات لكن صابر فعل ذلك، ولكن تم فصله من العمل لحديثه عن “الكيزان” وفسادهم، لأن كبار الضباط بالشرطة أغلبهم ينتمون لحزب المؤتمر الوطني البائد.

وأشار المصدر إلى أن ما حدث لـ”فاروق” سيحدث لكل شرطي يتحدث عن الظلم والفساد، وإن كان ضابطاً أو صف ضابط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)