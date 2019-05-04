أسرة شقيق المخلوع: نمتلك قطعة سكنية واحدة في كافوري

قالت ابنة أخ الرئيس المخلوع سارة محمد حسن أحمد البشير إن أسرتها تملتك قطعة سكنية واحدة فقط مسجلة بأسماء كل أفراد الأسرة بمنطقة كافوري ، بينما جزمت بأن القطعة تم شراؤها من حر مال والدها محمد حسن منذ وقت ليس بالقصير بعد عودته من الاغتراب في الغمارات على حد قولها .

وكان النائب العام الوليد سيد أحمد قد أصدر امرأً بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير .

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وأفادة وكالة الأنباء الرسمية بالسودان بأن النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم .

وكشفت سارة أن والدها شقيق الرئيس المخلوع عمل بالإمارات على مدى ثلاثين عاماً مترجماً للغة الإنجليزية

ونائب عميد كلية علوم المكتبات بجامعة الإمارات ، وأضافت قائلة (بعد تقاعد والدي عن العمل في الإمارات قام بشراء قطعة أرض بكافوري وشيد عليها منزلاً للأسرة وسجله بأسماء كل أخوانها وأخواتها ولم أمتلك أنا أو إخواني أية قطعة أرض بالخرطوم أو كافوري) ، بيد أنها أشارت إلى امتلاكهم قطعة أرض مساحتها 300 متر فقط بولاية البحر الأحمر ، وأبدت سارة استعداد أسرتها للوقوف أمام منصات القضاء لمواجهة أي اتهام موجه ضدهم ، وحذرت كل من يبهت الأسرة ، وأضافت قائلة بحسب صحيفة الإنتباهة عليه أن يتحمل المسؤولية القانونية ، ومت في حديثها لم نمتلك أي قطعة أرض من الحكومة في منطقة سكنية من مناطق الخرطوم ، والمنزل الذي نقيم به من حر مالنا) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)