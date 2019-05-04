السلطة القضائية تنفي التحقيق مع قضاة شاركوا في اعتصام القيادة

نفت السلطة القضائية ما اشيع حول تحقيقها مع سبعين قاضيا شاركوا في موكب القضاة الاسبوع الماضي داعمين للاعتصام أمام القيادة العامة. وحسب وكالة السودان للانباء(سونا) إن حقيقة ماحدث هو أن هناك ترويجا لمذكرة القضاة بفساد عدد من القضاة مما دعا رئيس القضاء التحقيق مع الأسماء التى وردت في المذكرة وذلك بعد أن تقدم القضاة الذين اتهموا في المذكرة بالفساد بطلبات لمنح الإذن كإجراء ضروري لتحريك اجراءات جنائية ضد الذين روجوا للمذكرة . وقال الوكالة إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية اجراءات من قبل السلطة القضائية مبينا أن لبسا قد حدث بين توجيه رئيس القضاء بالتحقيق حول المذكرة التى اتهمت بعض القضاة بالفساد وموكب القضاة الذي كان الاسبوع الماضي، ويأتي اللبس من أن بعض القضاة الذين شاركوا في الموكب قد وردت اسماؤهم في المذكرة.

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