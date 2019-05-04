ووفقا لموقع "إكس ديفلوبرز"، يعرض التطبيق العديد من الأطباق الخاصة بالمطاعم المدرجة فيه، إلا أن علامة تبويب جديدة ستشير إلى الخيارات الأكثر شعبية.
وأضاف التطبيق زرا جديدا على صفحة "قائمة" أو Menu باسم "أطباق شعبية" أو Popular Dishes.
الميزة الجديدة تتفحص مراجعات المطعم بحثا عن أسماء الأطباق الشائعة، ثم تضيف الصور المدمجة بتلك التقييمات لعلامة التبويب، إلا أن "غوغل" لم تؤكد فيما إذا كانت العملية تتم بشكل آلي أم بتدخل بشري.
وبات بمقدور المستخدمين اقتراح تعديلات على المعلومات الظاهرة الخاصة بالأطباق.
ويتوفر التحديث حاليا كميزة تجريبية في بعض الهواتف قبل أن يجري إطلاقه بشكل نهائي عقب مروره بعملية تقييم، ليصبح منافسا لتطبيقات مثل Yelp وTripAdvisor.
كانت هذه تفاصيل خبر "خرائط غوغل" تضيف ميزة جديدة تستهدف محبي الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.