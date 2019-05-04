ساحة الاعتصام سيشهد حفلاً للموسيقار محمد الامين اليوم

قامت الامانة الاعلامية بالميدان لتجمع المهنيين ممثلة في الاستاذ عوض الله بشير والاستاذ محمد حمد بزيارة للموسيقار محمد الأمين في اطار النتسيق لحفل الموسيقار محمد الامين الذي سيقام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت 2019/05/04 بساحة الاعتصام بالقيادة العامة .

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