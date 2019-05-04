نشرة الظهيرة.. رسالة لـ"البشير".. ومفاجأة بشأن تعليق الاعتصام برمضان

المخلوع يردد "مؤامرة.. خيانة.. غدر" من داخل كوبر

أحاديث هامسة تسربت من داخل أسوار سجن كوبر تؤكد بأن الرئيس المخلوع عمر البشير مازال يعيش حالة نفسية سيئة جداً وعلى الرغم من مرور (25) يوماً على سقوط نظام الإنقاذ.

لكنه وبحسب صحيفة المجهر،حتي الآن لم يستوعب ما حدث لحكمه الذي صمد ثلاثين عاماً في مواجهة كل الضغوط الداخلية والحصار الخارجي حيث ظل المخلوع يردد عبارات مثل (المؤامرة) و(الخيانة) و(الغدر).

اتحاد الكرة يستقر على استئناف الدوري الممتاز

استقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، على استئناف الدوري الممتاز بعد أن قام الثلاثاء الماضي بتعليق المنافسة بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد عطفاً على الأحداث التي شهدتها مباراة المريخ وهلال الأبيض، وقد ذكر مصدر مقرب من الاتحاد السوداني لكرة القدم ان الدكتور كمال شداد الذي عاد أمس من الامارات قد وجه باستئناف الممتاز وقال أن الأحوال الأمنية عادية ولا يوجد ما يمنع اقامة المباريات.

تجمع المهنيين يوضح حقيقة تعليق الاعتصام خلال شهر رمضان

قالت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان، الجمعة، إنها ترفض أي حديث عن تعليق الاعتصام أو فتح المتاريس.

ونفى تجمع المهنين في مؤتمر صحفي تعليق الاعتصامم في رمضان مؤكدا بان هناك ترتيبات للاعتصام في رمضان ولجان الميدان شرعت في اعداد برامج نهارية ومسائية.

وقال التجمع "سلمنا المجلس العسكري الاعلان الدستوري، والمجلس رحب به وفي انتظار ردهم."

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واكد تجمع المهنيين ان الاعتصام مستمر حتى تحقيق مطالب الجماهير وان المتاريس باقية ومتمددة ومستعدون لرمضان.

وقال ان التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري مباشر والباب مفتوح امام الجميع لتقديم آراءهم.

وذكر التجمع ان رد المجلس على وثيقة الاعلان الدستوري إيجابي ونحن في انتظار ردهم على الوثيقة.

وقالت قوى التغيير أن "البيان الذي صدر عن المجلس العسكري الانتقالي كان الإشارة الإيجابية الوحيدة التي تلقيناها".

وحول تمرير قطارات، بمنطقة الاعتصام، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أنها أعلنت من قبل الاستعداد للتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لفتح مسارات القطار.

وفي أبريل/نيسان الجاري، انحاز الجيش السوداني للشعب وعزل الرئيس السابق عمر البشير من الحكم، بعد 4 أشهر من الاحتجاجات المستمرة في الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة، قبل أن تتوج بالوصول إلى مقر قيادة الجيش والاعتصام أمامها.

ورغم عزل البشير يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش الخرطوم، في انتظار تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها نقل السلطة إلى حكومة مدنية ومحاكمة رموز النظام السابق.