هنا المستجدات.. ما مصير الدوري السوداني؟ (تقرير)

في الأيام الأخيرة، إجتمع 14 ناديًا سودانيًا من أجل مناقشة أزمة تأجيل الدوري لأجل غير مسمى بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.

وقالت صحيفة كفر و وتر السودانية أن 14 ناديًا طالبوا بتجميد مسابقة الدوري من أصل 16 ناديًا، مؤكدة أن الأندية تعتزم تقديم مذكرة لاتحاد الكرة كخطوة تصعيدية بعد قرار اللجنة المنظمة بتعليق مباريات الدوري الممتاز لفترة مؤقتة، إلى حين استقرار الأوضاع بالبلاد.

واستقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، على استئناف الدوري الممتاز بعد أن قام الثلاثاء الماضي بتعليق المنافسة بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد عطفاً على الأحداث التي شهدتها مباراة المريخ وهلال الأبيض، وقد ذكر مصدر مقرب من الاتحاد السوداني لكرة القدم ان الدكتور كمال شداد الذي عاد أمس من الامارات قد وجه باستئناف الممتاز وقال أن الأحوال الأمنية عادية ولا يوجد ما يمنع اقامة المباريات.

ولم ينظر في تلك المطالب، حيث يستضيف فريق الشرطة بملعبه في مدينة القَضَارِف شرق السودان، عصر اليوم السبت، فريق الهلال في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ5 من المرحلة الثانية، لفرق المجموعة الثانية، بمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

وتأخر خوض المباراة، بسبب مشاركة الهلال المستمرة والمنتظمة أسبوعيًا، في بطولة كأس الكونفدرالية.

وليس للمباراة أهمية تنافسية؛ إذ تأهل الفريقان لمرحلة النخبة، بينما تقام المباراة فقط لاستكمال الدور الأول من الموسم الكروي الجاري بالسودان.

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ومن شأن تكملة الدور الأول للموسم الجاري، أن تدعم شرعية طلب الاتحاد السوداني، بالمشاركة في بطولتي دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الموسم المقبل، على أساس نتيجة الموسم الماضي، في حال أصبح تجميد الموسم الجاري أمرًا واقعًا، نظرًا للأحداث التي تشهدها السودان في الوقت الراهن.

وبالتالي فإن مباراة الشرطة والهلال، هي مفتاح اعتماد الأندية الـ4 التي ستشارك بالبطولتين القاريتين في 2020، لأن الاتحاد السوداني يسعى لإثبات اكتمال منافسات الدور الأول من الموسم، وأن ظروف السودان الحالية، فرضت عليه التجميد.

ويخوض الهلال المباراة وهو متصدر لمجموعته برصيد 31 نقطة، وهي مباراته الثانية بعد وداعه بطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل نحو 10 أيام، حيث كان قد فاز في مباراته المؤجلة على الهلال كادقلي، بملعب الأخير 3-1.

وتوجهت بعثة الهلال صباح الجمعة إلى مدينة ود مدني وسط السودان، وتدرب بها الفريق في المساء، وتوجهت البعثة، صباح اليوم السبت إلى مدينة القضارف، التي تبعد حوالي 3 ساعات عن مدينة ود مدني.

أما فريق الشرطة، الذي يحتل المركز الـ4 بالمجموعة (ب) برصيد 17 نقطة، فإنه سيخوضها للمحافظة على سجله في مواجهات الهلال، وبدافع الاحتفال بين جماهيره، بمناسبة تأهله للنخبة لأول مرة.