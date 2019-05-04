تهديد الماظ بالاعتقال في حال حضر لساحة الاعتصام…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد القيادي الأسبق بحركة العدل والمساواة الفريق إبراهيم الماظ، أنه تلقى تحذيراً من المجلس العسكري الانتقالي بعدم المشاركة في اعتصام القيادة العامة. وقال الماظ لـ (الإنتباهة) إن المجلس العسكري حذره وقال له إنه في حالة عدم التزامه سيتم اعتقاله على الفور باعتباره أجنبي من دولة الجنوب، وأضاف الماظ أن الموقف لا يشبه الجيش الذي حقن دماء أهل السودان وانحاز الى الثوار، مشيراً أن التحذير يرجع لمخاطبته المستمرة لثوار في القيادة العامة طوال الأيام الماضية بشكل يومي الذي وجد ترحيباً من قبل شباب الثورة.
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