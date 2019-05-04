اختفاء اموال كبيرة مخصصة لمشروع زراعي بالشمالية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب مواطنون في منطقة أوسلي بالولاية الشمالية بفتح تحقيق عاجل في مشروع أوسلي الزراعي الخلوي ومساءلة عدة جهات من بينها شركات شريان الشمال وزادنا، بجانب مساءلة وكيل وزير المالية الأسبق القيادي بالنظام البائد حسن أحمد طه. وقال ممثلون للأهالي لـ (الإنتباهة) إن الرئيس المخلوع صادق على قيام مشروع أوسلي منذ عام 1991م، وتمت صرفيات باسم المشروع من قبل وزارة المالية، فضلاً عن أموال ضخمة باسم مشروعات توطين القمح وأموال من مؤسسات دولية، إضافة لدفعيات من المساهمين، غير أن كل تلك الأموال اختفت تماماً، وأشار الأهالي إلى أن أراضي المشروع نفسها المقدرة بـ (21) ألف فدان لا يعرف عنها شيء، وأكدوا أن نافذين في النظام البائد أعاقوا طيلة السنوات الماضبة إجراءات قانونية، ولفتوا إلى أن هناك أصولاً كثيرة تشمل سيارات ووابورات ومقاراً، ولفتوا إلى أنه بالرغم من تكوين جمعية إلا أن نافذين بداخلها أعاقوا عقد الجمعية العمومية منذ إنشاء المشروع في عام١٩٩١م.