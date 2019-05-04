أكثر من 80 مليون كلفة مشروعات الزكاة لرمضان بولاية غرب كردفان

الخليج 365 :

يستهدف ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان لبرنامج شهر رمضان لهذا العام، 57 ألفاً و300 مستفيد، بكلفة إجمالية تفوق الـ80 مليون و700 ألف جنيه. وامتدح والي الولاية اللواء ركن عبدالله محمد، جهود الديوان.

وأشار الوالي إلى مشروعات الديوان الرامية لإحداث التكافل والتعاون وسط المستهدفين. جاء ذلك لدى افتتاحه بمدينة الفولة برنامج شهر رمضان المعظم والذي تنفذه أمانة ديوان الزكاة بالولاية.

ووجه عبدالله ديوان الزكاة بأهمية التوسع في دعم الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة، نظراً لوضعية الولاية الاستثنائية ومناطقها النائية، حاثاً المكلفين بدفع الزكاة طهارة للأموال، وتحقيقاً للتعاون بين المجتمع.

ومن جهته، أوضح أمين ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان بشير محمد، أن البرنامج يشمل محاور فرحة الصائم والراعي والرعية، بجانب دعم الخلاوى والمؤسسات والمنظمات وفرحة العيد، فضلاً عن إطلاق سراح نزلاء السجون، مشيراً إلى أن الدعم سيصل بشكل مرتب لمحليات الولاية الـ14 كافة.