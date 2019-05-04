الغاء وحدة تحقيقات الفساد التابعة لجهاز الأمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر عن أيلولة مقر وحدة تحقيقات الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الى النيابة العامة ، بجانب تحويل مقر نيابة مكافحة جرائم الفساد الى ذات الوحدة الواقعة في الخرطوم شارع الجمهورية بكامل ممتلكاتها .

وعلمت مصادر أن النائب العام المكلف وليد سيد أحمد محمود ، خاطب المجلس العسكري الانتقالي بالغاء وحدة تحقيقات الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، على أن يتم تحويل المقر الى نيانة مكافحة الفساد.

وبحسب صحيفة الصيحة أفادت بأن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً بالغاء وحدة مكافحة الفساد واحالة مقرها الى نيابة الفساد.