جايين للصبة .. بقلم حواء رحمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بالعربي بالدارجي بالراندوك كانت الثورة السودانية توصل رسالتها للعالم فدهش من دهش واستغرب من استغرب ولكن لا عجب فإنه الشعب السوداني المعلم الذي يعرف كيف ينتزع حقوقه بكل جدارة واستحقاق، كانت هنالك لوحة إبداعية بدأت متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث الإعلان للمواكب كل متصفح على طريقته وهذا كان له دور في جذب كل من يقف على الرصيف للانخراط في الثورة ويتقدم صفها، فهذا النهج من الوعي

المتقدم كان مخزونا في تلك العقول التي ظن النظام الهالك بأنه قد سيطر عليها وغيبها.

وكان ذلك جليا في سلوك من يستجوب الثوار أثناء الاعتقال.. حيث كانوا ينعتون الثوار والثائرات بأنهم مندسون وعطالة ولن يغيروا الواقع مهما فعلوا، كان الثوار يبتسمون رغم الألم والتعذيب لأنهم مؤمنون بقضية ألا وهي التغيير، هذا الإصرار دافع لنجاح الثورة وتتويجها بخلع النظام وتفكيك كل أذرعه.

فقد كان يهتف الثوار الليلة (تسقط بس كدا بالواضح ما بالدس)، فلم يكن هناك ما يمكن إخفاؤه والبلاد قد وصلت إلى الهاوية، وعندما وصل الثوار إلى القيادة العامة بعد أن قاوموا كل أشكال القمع. هناك بعد أن تنفسوا صعداء الحرية هتفوا (الليلة ما بترجع إلا البيان يطلع)، وكان لهم ما أرادوا بكل تلك المخاطبات البسيطة والسلمية انتصر الثوار وكل يوم يسطرون ملحمة جديدة.

وعلى الرغم من محاولت ذيول النظام البقاء والكنكشة إلا أن الثوار بعد أن سقطت الحكومة هتفوا من جديد (سقطت ما سقطت صابنها) وهذا الوصف الذي يدل على الإصرار يترجم بأن الشعب السوداني يؤمن بقضيته وستتواصل المطالبة إلى أن تتحقق أهداف الثورة.

المرحلة المقبلة تتطلب (الصبة) كما يقول الثوار لحراسة الحقوق المنتزعة يواصلون ذلك ليل نهار مرددين (نحن ثوار الليل جايين لشنو جايين للصبة)، فهذا هو كفاح المواطن السوداني الذي استمر لأكثر من ۳۰ عاما عاش فيها كل أنواع الويلات والعذابات، فهذا السودان يستحق أن يكون دولة عظمى بكل معانيها لأنه متنوع بكل مكوناته بالعربي بالراندوك بالدارجي نوصل رسالة مفادها بأن هذا الوطن يجب أن ينفض غبار الذل والتمييز والعنصرية.

يجب أن يصر الشعب السوداني على الصبة والاعتصام أمام القيادة العامة حتى ينال كل مطالبه التي خرج من أجلها، يجب أن يتحقق طموح كل سوداني يحلم بوطن متسامح مبني على العدالة والمساواة.