أبو النور و«الصقور»!!.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(كان حرَّتْ لي أبو النور وكان بَرَدتْ ليها صقور)..مثل شعبي يُضرب للجبناء والانتهازيين الذين يختفون (يوم الحارة)، أي يتوارون عن الأنظار في وقت الشِّدة، وحين البأس وحينما يحمى الوطيس، يظهرون وتتعالى أصواتهم بعد أن ينجلي غبار المعركة ويزول خطر المواجهة، فيتمددون في كل المساحات الفارغة ويبدون كالصقور الجوارح، ويتسيَّدون المشهد تماماً، فيصفقون بأجنحة الخيلاء، ويجرحون بمناقير حادة كل من يقف في طريقهم، وسيلتهم هي الصراخ والضجيج في (وكت الباردة)، لأنها لاتملك إلا حنجرة غليظة، وخدود ناعمة..

قلة قليلة جداً، هي تلك التي واجهت النظام الدكتاتوري المخلوع أيام جبروته وغلظته واستبداده، هؤلاء هم «أبو النور» الذي ثبت وقت الشدة والجبروت والعسف، ودفع ثمن الثبات والمواجهة قتلاً وسجناً واعتقالاً وملاحقات جنائية وتشريداً.

وأما «صقور» ما بعد المعركة هذه لاتظهر إلا بعد زوال الخطر فتمشي على الجثث وتتسلق عليها وتسيطر على المشهد بالصوت العالي والصورة المخادعة..

وإذا أسقطنا المثل نفسه:(كان حرّتْ لي أبو النور، وكان بردت ليها صقور) على المشهد الحالي في السودان، سنجد أن «أبو النور» هو الشباب من الجنسين الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية منذ هبة سبتمر 2013، و19 ديسمبر المجيدتين، وسنجد أبو «النور» هو أحزاب سياسية رفضت المشاركة في نظام القمع والاستبداد حتى لاتعطية أية شرعية، وسُجن رموزها الحقيقيون ونُكل بهم، وسنجد أبو «النور» هو القوى التي حملت السلاح ضد الظلم والطغيان والجبروت السلطوي، وسنجد «أبو النور» هو رموز سياسية قادت معارضة شرسة فشُردت من أوطانها وحُرمت من الأهل والعشيرة وعاشت حياة الملاجئ.. وسنجد «أبو النور» هو الصحف الحرة، والأقلام الأمينة الجريئة التي قادت معركة المواجهة الإعلامية مع النظام الدكتاتوري المستبد، ما تراجعت وما بدلت يوماً وما استكانت، فكشفت فساده بالوثائق والمستندات، ونزعت عن وجهه الكالح القناع الذي يتجمل به، وأسهمت في خلق رأي عام ضده وهيأت الشارع السوداني لهذه الثورة بالتحريض ضد النظام الفاسد. وفي يقيني الراسخ، أن تأثير الأقلام الحرة الجسورة لم يبلغه أحد، وقد دفعت الثمن بالسجون والاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الجنائية المفبركة والتضييق والإيقاف والمنع من الكتابة..

أما «صقور» ما بعد المعركة، فأراها الآن تتداعى إلى الساحات وتملأ كل الأرجاء مستفيدة من وضعين اثنين.. الأول: كثرة القوى السياسية التي شاركت النظام المخلوع «طبخاته النيئة» وأهدته شرعية مزيفة، عن فساده وتماهت معه وأصبحت كأنها جزء أصيل منه، وهذا ما يمنعها من التمدد الآن، والوضع الثاني الذي استفادت منه «صقور» ما بعد المعركة هو زهد «أبو النور» الذي أبلى بلاءً حسناً وقت المغرم وانزوى وانخفض صوته وقت المغرم..لكن على «صقور» ما بعد المعركة أن تتذكر دائماً أن الثوار الذين اهتز لهتافاتهم عرش الطاغية المخلوع، والأقلام الحرة التي كشفت فساد نظامه، لهي قادرة على دك حصون الظلم والاستبداد أين ما وُجد ومتى وكيفما وُجد..

اللهم هذا قسمي فيما أملك..

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