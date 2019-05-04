شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طلب وكيل ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ صديق جمعة باب الخير من كافة الولايات منع أخذ أي رسوم وإزالة كافة نقاط التحصيل على الطرق والمعابر القومية بخلاف الرسوم والنقاط التابعة لهيئة الطرق والجسور وذلك بناءً على توجيهات نائب رئيس المجلس الانتقالي ورئيس اللجنة الاقتصادية والخدمات وإنفاذا لمخرجات اجتماع المجلس العسكري الثالث عشر.

وفي ذات السياق أوضح الوكيل ضرورة أن يقوم ولاة الولايات بتنبيه المواطنين وأصحاب الأعمال بالتبليغ عن أي مخالفات لتحصيل أي رسوم غير قانونية على الطرق والمعابر القومية ،ويمنع كذلك فرض أي رسوم إضافية على السلع الأساسية الاستراتيجية كالقمح والدقيق والوقود والغاز وعدم تحصيل رسوم الدمغة على السلع العابرة باعتبار أن ذلك يمثل ازدواجا ضريبيا .

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علما وبحسب موقع سونا، بأن ضريبة الدمغة تؤخذ مرة واحدة من المنشأة، مشيرا، لوجود صندوق للشكاوى بديوان الحكم الاتحادي، مؤكدأ ضرورة أن يقوم السادة ولاة الولايات بالإشراف المباشر على متابعة تنفيذ هذا القرار .