كيف برر لو دريان الدعم الفرنسي لحفتر ليبيا بذريعة الإرهاب؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بصمات فرنسا واضحة في العاصمة الليبية لدعمها للمارشال خليفة حفتر الذي كان يقوم بهجوم لمدة شهر لطرد مليشيات طرابلس. أجرى وزير الخارجية جان إيف لو دريان مقابلة يوم الجمعة مع صحيفة لوفيجارو اليومية ، حيث يبرر الموقف الفرنسي. يعترف بأن فرنسا تدعم خليفة حفتر في محاربة الإرهاب ، لكنه ينفي بشكل قاطع أنه تم إبلاغه بالهجوم الحالي. وكان ديريان قد التقى حفتر في مارس الماضي ، وشن الهجوم في الرابع من أبريل.

وقال الوزير الفرنسي إن الاجتماع كان يهدف إلى دعم اتفاقية أبو ظبي ، أي العملية التي ينبغي أن تؤدي إلى الانتخابات. بالنسبة له ، فإن خليفة حفتر ، الذي يسعى الإسلاميون إلى استبعاده من الطيف السياسي في ليبيا ، هو جزء من الحل.

وبالنسبة لأسباب الالتزام الفرنسي إلى جانب المارشال الليبي ، الذي يعود إلى عام 2014 ، يقول لو دريان إنه كان في المقام الأول محاربة الإرهاب: “هذا هو هدفنا ذو الأولوية في المنطقة” ، على حد قوله. ذلك. وقال الوزير “العديد من الأسلحة الموجودة في الساحل تأتي من ليبيا التي أصبحت العمود الفقري للقاعدة في بلاد المغرب وداعش”.

“فرنسا لديها شكل من أشكال المسؤولية في هذه الأزمة”

ثم يتذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية أنه منذ عام 2014 ، يحذر من مخاطر الإرهاب ، ووجود تنظيم داعش في ليبيا وإمكانية وجودها المحلي. أخيرًا ، يلاحظ أنه ، كعنصر فاعل في التدخل العسكري في عام 2011 ، ولأن المتابعة السياسية لم يتم ضمانها بعد سقوط معمر القذافي ، فإن “فرنسا لديها أيضًا شكل من أشكال المسؤولية في هذه الأزمة. “.

الالتزام الفرنسي في ليبيا ، حسب لو دريان ، يهدف إلى “تجنب العدوى”. كما يجب أن تجعل من الممكن مكافحة الاتجار بالبشر ، وخاصة الاتجار بالبشر. يقول: “لقد أصبحت ليبيا ملتقى المخاطر والتهديدات”.

تبدو معركة طرابلس أطول وأكثر تكلفة

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قبل شهر ، في الرابع من أبريل ، أطلق المشير خليفة حفتر ، قبل أيام قليلة من مؤتمر وطني ، عمليته العسكرية “طوفان الكرامة” لإزاحة ميليشيا العاصمة. هذه الميليشيات هي قوات الجيش الوطني ، الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ، لكنها هي التي تملك القوة الحقيقية في طرابلس. فكر خليفة حفتر في الاستيلاء على المدينة خلال 72 ساعة كحد أقصى. لكن الأمور اتضح أنها أكثر تعقيدًا.

يبدو أن الوضع في طرابلس وصل إلى طريق مسدود بعد شهر من القتال. على الجبهة ، الوضع الراهن مستمر ، لا يبدو أن أي جزء من المعركة قادر على تغيير المعادلة على الأرض.

الجماعات الموالية للحكومة التي يقودها فاز السراج ، والميليشيات الأخرى بشكل رئيسي من مصراتة ، تقاتل قوات الجيش الوطني الليبي. في هذا ، هناك قوات أخرى متحالفة مع مد يد العون له من بعض المدن المجاورة للعاصمة.

أما بالنسبة للحوار ، فإنه يبدو مستحيلًا في الوقت الحالي. كل جانب يحاول هزيمة الآخر. خليفة حفتر يراهن على الانقسامات واستنفاد الميليشيات. لكنهم ما زالوا متحدين لمحاربة عدوهم المشترك.

أصبحت ليبيا ميدان نفوذ الصراع من العديد من القوى. اعترفت فرنسا بصوت جان إيف لو دريان بأنها تدعم حشد الشرق. تركيا ، التي قال رئيسها إنه مستعد لفعل أي شيء لدعم الميليشيات في طرابلس ، ستعيد تنشيط الاتفاقيات العسكرية السابقة مع طرابلس ، على الرغم من أن الأمم المتحدة قد فرضت الحظر منذ عام 2011.

يستعد الليبيون للعيش في شهر رمضان الذي يبدأ في نهاية هذا الأسبوع بألم ، بعد استنفادهم من النضالات الجديدة التي دمرتها أكثر من ثماني سنوات من الأزمة. بالإضافة إلى تهديد الأمن ، يواجه سكان طرابلس والمناطق المحيطة ارتفاع الأسعار ونقص العمل والنقد.

أجبرت الحرب الألفي في ليبيا أكثر من 40 ألف شخص على مغادرة منازلهم ، وفقًا للأمم المتحدة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مقتل 400 شخص وجرح 1900 شخص ، من بينهم مدنيون.