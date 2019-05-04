المخلوع يردد( مؤامرة، خيانة، غدر) من داخل كوبر

أحاديث هامسة تسربت من داخل أسوار سجن كوبر تؤكد بأن الرئيس المخلوع “عمر البشير” مازال يعيش حالة نفسية سيئة جداً وعلى الرغم من مرور (25) يوماً على سقوط نظام الإنقاذ لكنه وبحسب صحيفة المجهر،حتي الآن لم يستوعب ما حدث لحكمه الذي صمد ثلاثين عاماً في مواجهة كل الضغوط الداخلية والحصار الخارجي حيث ظل المخلوع يردد عبارات مثل (المؤامرة) و(الخيانة) و(الغدر) ..!!

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