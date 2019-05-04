أكد مجمع الفقه الإسلامي أنّ يوم الأحد الخامس من مايو 2019م هو التاسع والعشرون من شعبان 1440هــ وهو يوم تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لسنة 1440هـ وذلك بناءً على قرار المجمع بالجمع بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي اليقيني، وعلى ضوء ذلك ، فإنّ غرة شهر شعبان 1440هـ كان يوم الأحد 07/ أبريل 2019م.
وأكد مجمع الفقه في بيان توضيحي الامس “الجمعة” أن جميع الدول تحرت هلال شعبان يوم الجمعة 29 رجب 1440هــ يوافقه 5 أبريل 2019 وأصدرت بيانات تفيد تعذر الرؤيا، وأنَّ السبت 6 أبريل 2019 هو المتمم لشهر رجب، وقطعت بأن مجمع الفقه الإسلامي في السودان رصد هلال شعبان في ذات التاريخ بلجنة مختصة من فقهاء وفلكيين وبأجهزة حديثة بالكليو 12 غرب أم درمان حيث تعذرت رؤية هلال شعبان بالعين المجردة والتلسكوب عليه فإنَّ غرة شعبان 1440هــ كانت يوم الأحد 07 أبريل 2019م، ولم يصدر من أي دولة إسلامية ما يفيد برؤية هلال شعبان يوم الجمعة 05 أبريل 2019م عليه يكون يوم السبت 04 مايو 2019م هو الثامن والعشرون من شعبان، وليس يوماً للتحري.
وإستشهد المجمع بحديث بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشهر تسع وعشرون ليلة..) وأنه صلى الله عليه وسلم قال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عشراً، وعشراً ، وتسعاً) [ رواه مسلم في صحيحه]. ويوم السبت 04 مايو 2019م لم يكتمل الشهر تسعاً وعشرين، فلا يصح التحري فيه.
وأن ما قرره الفقهاء: “أنّ الأصل أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، كما لا يُقضى بخروج رمضان إلا بيقين“ مما يقتضي تحريه مساء التاسع والعشرين وهو الأحد 05 مايو 2019م.
وأكد المجمع صحة ما قرره من أنّ يوم الأحد 29 شعبان 1440هـ، يوافقه 05 مايو 2019م هو يوم التحري، وهو ما عليه معظم الدول العربية والإسلامية.
وناشد المجمع المسلمين في كافة ولايات السودان المختلفة تحري رؤية الهلال، والإبلاغ عند ثبوت رؤيته لدى أقرب محكمة شرعية، تقرباً إلى الله تعالى.
كانت هذه تفاصيل خبر مجمع الفقه الإسلامي يُشدد على تحري رؤية هلال رمضان بالأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.