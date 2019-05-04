مجمع الفقه الإسلامي يُشدد على تحري رؤية هلال رمضان بالأحد

أكد مجمع الفقه الإسلامي أنّ يوم الأحد الخامس من مايو 2019م هو التاسع والعشرون من شعبان 1440هــ وهو يوم تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لسنة 1440هـ وذلك بناءً على قرار المجمع بالجمع بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي اليقيني، وعلى ضوء ذلك ، فإنّ غرة شهر شعبان 1440هـ كان يوم الأحد 07/ أبريل 2019م.

وأكد مجمع الفقه في بيان توضيحي الامس “الجمعة” أن جميع الدول تحرت هلال شعبان يوم الجمعة 29 رجب 1440هــ يوافقه 5 أبريل 2019 وأصدرت بيانات تفيد تعذر الرؤيا، وأنَّ السبت 6 أبريل 2019 هو المتمم لشهر رجب، وقطعت بأن مجمع الفقه الإسلامي في السودان رصد هلال شعبان في ذات التاريخ بلجنة مختصة من فقهاء وفلكيين وبأجهزة حديثة بالكليو 12 غرب أم درمان حيث تعذرت رؤية هلال شعبان بالعين المجردة والتلسكوب عليه فإنَّ غرة شعبان 1440هــ كانت يوم الأحد 07 أبريل 2019م، ولم يصدر من أي دولة إسلامية ما يفيد برؤية هلال شعبان يوم الجمعة 05 أبريل 2019م عليه يكون يوم السبت 04 مايو 2019م هو الثامن والعشرون من شعبان، وليس يوماً للتحري.