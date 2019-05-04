سعي الامارات للتأثير في الشأن السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انباء متضافرة تحدثت عن توجه قيادات سياسية مختلفة الى العاصمة الإماراتية أبوظبي منهم مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة والقيادية البارزة في قوى اعلان الحرية والتغيير إضافة إلى رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان والقيادي في الحركة اسماعيل جلاب اللذان حلا بالامارات لإجراء مفاوضات مع الحكومة هناك حول وساطتها لتوفيق أوضاع السودانيين والخروج برؤية موحدة تقود البلد للتوافق والوئام كما ورد في الخبر ببعض صحف الامارات ، وايضا هناك حديث عن زيارة سجلها للعاصمة الخليجية الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني هذا غير الحديث عن وفود دارفورية تقاطرت الى الإمارات في وقت قريب من بعض العواصم الأفريقية والأوروبية أبرزهم مني أركو مناوي وأحمد حسين ادم بل تزامنت زيارة بعضهم وليس من المعروف هل التقي بعض رموز السياسة السودانية هناك ام اكتفوا بلقاء مضيفهم واستمع من كل على حدة الى وجهة نظره واسمعه مايريد لكن المؤكد في هذا الباب ما ضجت به الاسافير من محاولات إماراتية حثيثة للتدخل في الشأن الداخلي السوداني والتأثير على مجريات الأحداث في بلدنا وصولا إلى القول بجرأة بالغة – حسب ما نقلت وسائل اعلام مختلفة – ان السودان بصدد إنهاء التعاقد الذي ابرمه النظام السابق مع الاتراك لمنحهم جزيرة سواكن على البحر الاحمر لإقامة قاعدة لهم فيها والإمارات تقول هذا الكلام وكأنها مفوضة أن تتكلم نيابة عن الحكومة السودانية التي يبدو أنها لفرط ارتباطها بالامارات أو لشدة احتياجها إليها لم تستطع اسكات الإماراتيين والقول لهم ان هذا شأن سيادي نحن من يقرر فيه ويعلن عنه ولا تتدخلوا في ما لا يعنيكم.

الإمارات بحرصها على ايجاد موطئ قدم لها في السودان واحتفاظها بالتأثير فيه إنما تسعى إلى تحقيق اكثر من هدف فهي اولا تسعي إلى الإبقاء على الجنود السودانيين في اليمن وتخشى من استجابة الحكومة الجديدة الى الأصوات العالية المنادية بالخروج من المستنقع اليمني سواء صدرت عن الناشطين في الخرطوم أو عن الجنود أنفسهم في الميدان الذين ازدادت بشدة وتيرة مطالباتهم بالرجوع الي بلدهم وانهاء مشاركتهم في حرب لا أفق لها وهم يشعرون بعديدهم يتناقص كل يوم والموت بحصد منهم العشرات ولم يعد الأمر سرا والعالم قد شهد خلال الأسبوع الماضي فقط دفن اكثر من مائة قتيل منهم في المدينة المنورة وهذا عدد كبير جدا اقلق الإمارات والسعودية وأخافهما إصرار الجنود السودانيين في الميدان على الانسحاب مما يعني هزيمة عاجلة للإمارات والسعودية على الأرض ، وتحاول أبو ظبي إقناع القيادات السودانية بتأجيل أي حكومة قادمة النظر في مقترح اتخاذ قرار حول المشاركة في حرب اليمن لان ما يتوقع بشكل كبير أن لايكون ذلك لصالح التحالف بأي حال من الأحوال ، والأمر الآخر الذي يدفع الإمارات الى الحرص على التدخل في الشأن السوداني ومحاولة التأثير فيه هو سعيها لتوجيه ضربة قاضية لتركيا وقطر بتصفية وجودهما في السودان لذا نرى أبوظبي الاحرص من غيرها على الاحتفاظ بنقاط تأثير في السياسة السودانية ورسم ملامحها .