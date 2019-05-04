لنحذر وأد الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

التحذيرات من وقوع انقلاب في المرحلة القادمة ما لم يتم التوصل لحل هذه الازمة الحالية وانهاء حالة الاحتقان الماثلة ، هذه التحذيرات اخافت الكثيرين على مستقبل الوضع السياسي والامني في البلد خاصة وأن هذه التحذيرات صدرت عن جهتين لهما اعتبارهما في الساحة ويعتبران من أصحاب الرأي المسموع فالاول هو الزعيم الكبير السيد الصادق المهدي الذي يتوفر على إرث كبير ومعرفة تامة بالشأن السياسي في البلد وهو فوق ذلك محلل سياسي وصاحب رؤية ثاقبة تجعل تقديراته السياسية جديرة بالإستماع إليها وعدم إغفالها ، والجهة الثانية التي صدرت عنها التحذيرات بوقوع انقلاب عسكري ينهي الوضع الماثل الان هو أحد أبناء المؤسسة العسكرية والعارف ببواطن الشأن العسكري ونفسيات الجيش الفريق محمد بشير سليمان وعندما يتحدث شخص كالفريق سليمان عن الجيش ونفسيات العسكر فإنه حتما هو العارف بما يقول ويجدر بالناس عدم إعطاء أولوية لكلامه .

السيد الصادق المهدي تحدث عن مخاوفه من انقلاب ربما تقوده عناصر المؤتمر الوطني في الجيش خاصة وأن المؤسسة العسكرية حتما ملأي بالضباط المرتبطين بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني الملتزمين تنظيميا والذين يمكن أن يرتبوا أمورهم لإعادة الرئيس المعزول أو على الاقل إعادة النظام السابق والكيزان يمكن أن يفعلوا ذلك .

الفريق محمد بشير سليمان لم ينظر من الزاوية التي نظر إليها الصادق المهدي إنما جاء حديثه عن انقلاب عسكري قح موضحا أنّ هناك ضباطًا بالقوات المسلّحة لا يرضيهم ما يجري الآن من إضعاف لهيبة المؤسسة العسكرية، وما يحدث من هجوم واستفزاز لرمزيتها في حماية البلاد.

وتنبأ محمد بشير – في حديثه لصحيفة الانتباهة – بسيناريوهات قال إنها ستحدث في حالة عدم حسم الأمور بالسرعة المطلوبة.

وأشار إلى أنّ السيناريو الأول حدوث انقلاب من داخل المجلس العسكري بذريعة رفض عمليات إضعاف المؤسسة العسكرية وعدم احترامها والتقليل من هيبتها.

ولفت إلى أنّ السيناريو الثاني أنّ يحدث انقلاب من خارج المجلس لذات الدواعي.

وزاد بالقول” الانقلاب وارد بل نتوّقع الأسوأ منه”.

وأشار لعدة أسباب تزيد من احتمالية الانقلاب من بينها حالة السيولة الأمنية وعدم الاستقرار وغيرها من عوامل الاضطراب.

وأضاف” الثورة حتى الآن لم تتحقق وأنّ هناك انحرافًا في مسيرتها

نلاحظ أن الزاويتين اللتين نظر من خلالهما السيد الصادق المهدي ومحمد بشير سليمان مختلفتان لكن النتيجة واحدة وهي الخوف من وقوع انقلاب عسكري فلننتبه جميعا الى خطورة مايمكن أن تؤول إليه الأوضاع ولنعمل معا ضد احتمال وقوع انقلاب عسكري يئد الثورة وتذهب احلامنا ادراج الرياح .