أهمية التنسيق العراقي السوري.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يجري هذه الأيام تنسيق على مستوي عال بين الجيشين العراقي والسوري على الحدود بغرض احكام السيطرة على هذه المنطقة التي ينشط فيها إرهابيو داعش برعاية أمريكية خبيثة تهدف إلى أضعاف البلدين وإيجاد المبرر لإبقاء القوات الأمريكية في المنطقة .

داعش التي يجتهد العراقيون والسوريون لحربها ويسعون للقضاء عليها هي صنيعة أمريكية سعودية لاحداث الاضطراب في المنطقة واستخدامها كمخلب قط لشن الحرب على بلاد المسلمين والسيطرة على مواردهم وقد بدى ذلك واضحا في الدور الذي قام به الدواعش في سوريا والعراق واتضح للكثيرين مدى التوظيف الذي قامت به امريكا للإرهابيين حتي تنفذ بهم مخططاتها وتصل بهم الى بعض أهدافها ، وطالما أن هذه داعش وهذه سياستها وهذه برامجها فعلى أبناء الشعبين السوري والعراقي أن يعرفوا مدى الخطر الناجم عنها وكيف أن بلدانهم عانت من هذه الجماعة المجرمة ويلزم أن ينتبهوا الي أن خلاص بلدانهم وعموم بلدان المسلمين من الخطر والإرهاب الداعشي التكفيري يكمن بالدرجة الأولي في معرفة هذا العدو وكيف يفكر وماهي خطواته التي يسير عليها وصولا إلي أهدافه المشؤومة التي يسعي لتطبيقها ومن ثم التعاون التام كهذا الذي يجري الآن على الحدود بين البلدين حتي تتم مطاردة اي مشتبه به خاصة وأن ويلات العراق التي ذاقتها من قبل من داعش إنما وفدت إليها بشكل اساسي من سوريا التي تمددت فيها واحتلت الارض وافسدت وقتلت وسرقت وكانت تمضي بين سوريا والعراق مستفيدة من المساحة الضخمة التي احتلتها في البلدين وجعلتها متصلة ولكن جهود العراقيين والسوريين في الحرب على الإرهاب اثمرت نصرا حاسما وحازما عليه أبعد الخطر الداهم وقتل امال التكفيريين في التمدد وابطل خلافتهم المزعومة وانهي حقبة سوداء حالكة باسم الدين وهو منها براء ، وهذه الانتصارات التي تمت على داعش الإرهابية إنما جاءت بفعل التنسيق التام بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالموضوع وان أراد العراقيون والسوريون حفظ بلادهم من مخاطر الإرهاب ومحاصرة داعش في بقية جيوبها الصغيرة ومنعها من التمدد وتهديد بلديهما فعليهم الإبقاء على التنسيق بينهما قائما دوما بلا انقطاع ففي ذلك خير الجميع وضمان لسلامة البلدين ، وليعلم اهل العراق وسوريا أن أمريكا لاتريد بهم خيرا وليست مهتمة بالقضاء على داعش ولا حربها ولا مساعدتهم لإنهاء تهديدها إنما تريد الحفاظ عليها تحقيقا لمصالحها وبلوغا لغاياتها فلا يعولون على امريكا ولايصدقون اكاذيبها .