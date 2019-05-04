قوى الحرية والتغيير ترفض أي حديث عن تعليق الاعتصام أو فتح المتاريس خلال شهر رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت “قوى الحرية والتغيير” بالسودان، الجمعة، إنها ترفض أي حديث عن تعليق الاعتصام أو فتح المتاريس.

ونفى تجمع المهنين في مؤتمر صحفي تعليق الاعتصامم في رمضان مؤكدا بان هناك ترتيبات للاعتصام في رمضان ولجان الميدان شرعت في اعداد برامج نهارية ومسائية.

وقال التجمع “سلمنا المجلس العسكري الاعلان الدستوري، والمجلس رحب به وفي انتظار ردهم.”

واكد تجمع المهنيين ان الاعتصام مستمر حتى تحقيق مطالب الجماهير وان المتاريس باقية ومتمددة ومستعدون لرمضان.

وقال ان التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري مباشر والباب مفتوح امام الجميع لتقديم آراءهم.

وذكر التجمع ان رد المجلس على وثيقة الاعلان الدستوري إيجابي ونحن في انتظار ردهم على الوثيقة.

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وقالت قوى التغيير أن “البيان الذي صدر عن المجلس العسكري الانتقالي كان الإشارة الإيجابية الوحيدة التي تلقيناها”.

وحول تمرير قطارات، بمنطقة الاعتصام، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أنها أعلنت من قبل الاستعداد للتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لفتح مسارات القطار.

وفي أبريل/نيسان الجاري، انحاز الجيش السوداني للشعب وعزل الرئيس السابق عمر البشير من الحكم، بعد 4 أشهر من الاحتجاجات المستمرة في الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة، قبل أن تتوج بالوصول إلى مقر قيادة الجيش والاعتصام أمامها.

ورغم عزل البشير يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش الخرطوم، في انتظار تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها نقل السلطة إلى حكومة مدنية ومحاكمة رموز النظام السابق.

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